Dr Paloma Cuchi, przedstawicielka WHO, podjęła się oceny działań polskiego rządu w walce z pandemią koronawirusa. Jej stanowisko w tej sprawie jest jasne i konkretne.

Dr Paloma Cuchi wzięła udział w konferencji prasowej w szpitalu w Wolicy nieopodal Kalisza. Przedstawicielka WHO wizytowała placówkę w celu zdobycia informacji na temat doświadczeń placówki w walce z koronawirusem i planów rehabilitacji pocovidowej.

Przez dziennikarzy pytana była m.in. o to, jak ocenia polski rząd w walce z pandemią. Jej stanowisko było dość jasne. Cuchi twierdzi bowiem, że polskie władze nie popełniły błędów zmagając się z kryzysem.

„Polski rząd nie popełnił żadnych błędów w walce z koronawirusem, a Polska jest dobrze przygotowana do walki z COVID-19” – oświadczyła podczas konferencji prasowej.

Przedstawicielka WHO o polskim rządzie w kontekście pandemii

Dr Paloma Cuchi pokusiła się również o ocenę akcji szczepień na terenie naszego kraju. W tym przypadku także nie widzi powodów do krytyki. Jej zdaniem wszystko przebiega bardzo sprawnie. Co więcej, ona sama zaszczepiła się w naszym kraju.

„Proces szczepień też przebiega bardzo sprawnie. Byłam zaszczepiona w Warszawie. Działanie tamtejszych służb było wspaniałe, a wszystko trwało zaledwie 15 minut ” – powiedziała dr Cuchi.

Przedstawicielka WHO odniosła się również do sugestii, iż szczepienia przeciwko Covid-19 staną się niebawem obowiązkowe. Jej zdaniem nie ma obecnie żadnych przesłanek, by faktycznie tak było. „Najpierw zależy nam, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego szczepionka jest dobra dla nich. Każdy powinien być wyedukowany. Oporność wobec szczepionki świadczy o braku zrozumienia lub złym zrozumieniu” – uważa.