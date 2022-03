Wołodymyr Zełenski, prezydent zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, wygłosił dziś przemówienie, za pośrednictwem kamery wideo, do członków NATO. W jego trakcie wypowiedział przejmujące słowa.

W Brukseli trwa nadzwyczajny szczyt NATO. Został zwołany ze względu na wydarzenia, które rozgrywają się na Ukrainie. Od miesiąca trwa tam wojna, którą wywołała Rosja kierowana przez Władimira Putina.

– Prezydent Putin popełnił ogromny błąd rozpoczynając wojnę przeciwko niepodległemu suwerennemu narodowi – powiedział Jens Stoltenberg, szef NATO, w rozmowie z dziennikarzami przed rozpoczęciem szczytu. – Musimy odpowiedzieć na działania podejmowanych przez Rosję w Ukrainie, poprzez zwiększenie wsparcia Ukrainy i wschodniej flanki NATO – dodał.

W czasie szczytu głos, za pośrednictwem kamery wideo, zabrał również prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wygłosił płomienne i przejmujące – szczególnie w obliczu rozgrywających się wydarzeń – przemówienie. Zaakcentował w nim ducha walki ukraińskich żołnierzy, którzy już miesiąc stawiają wyraźny opór rosyjskiemu agresorowi. Dzieje się tak pomimo tego, iż początkowo wielu ekspertów skazywało Ukrainę na rychłą porażkę.

– Nie mówcie nam, że armia ukraińska nie spełnia standardów NATO – oświadczył Zełenski. – Po takiej wojnie, jak ta z Rosją… Proszę, nigdy, przenigdy nie mówcie nam, że nasza armia nie spełnia standardów NATO – dodał ukraiński prezydent.

⚡️Zelensky to NATO: Don't say Ukraine's army doesn't meet Alliance's standards.



In a virtual address to NATO, President Zelensky said that he has one demand. “After such a war against Russia… Please, never, never again tell us that our army does not meet NATO standards.”