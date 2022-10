Łucja dos Santos to portugalska zakonnica, która była świadkiem objawień maryjnych w Fatimie. Łucja jest również autorką przepowiedni dotyczącej wybuchu III wojny światowej.

Łucja dos Santos w młodości była świadkiem objawień maryjnych w Fatimie, które Kościół Katolicki uznał za prawdziwe. W późniejszych latach Łucja zdecydowała się poświęcić swoje życie Bogu i wybrała drogę siostry zakonnej.

Wiadomo, że od momentu, w którym zdecydowała się na przyjęcie stanu duchownego, towarzyszyły jej wizje. Niektóre z nich są bardzo przerażające, jak ta dotycząca wybuchu III wojny światowej. Teraz cieszy się ona dużą popularnością ze względu na wydarzenia, które rozgrywają się na Ukrainie, gdzie trwa wojna z Rosją.

W swojej przepowiedni Łucja podkreśla, że III wojna światowa wybuchnie w momencie, gdy rozpocznie się wojna pomiędzy Rosją a Chinami. Walka między tymi państwami ma, zdaniem siostry zakonnej, doprowadzić do globalnych zniszczeń. Nietrudno to sobie zresztą wyobrazić, wszak obydwa państwa dysponują arsenałem nuklearnym.

Przepowiednia dotycząca III wojny światowej. Co z Polską?

III wojna światowa, wywołana w wyniku starcia na linii Rosja-Chiny, doprowadzi do globalnego konfliktu. Jego następstwem ma być np. całkowite unicestwienie Szwajcarii, Włoch, Niemiec, Danii czy północnych Włoch.

– Kataklizmy wywołają panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie pojawią się jednak od razu i z takim samym nasileniem. Będziemy mieli do czynienia z ruchami skorupy ziemskiej, powoli nasilającymi się aż do niezwykle gwałtownych wstrząsów. Będą one przybierały na sile, aż wulkany zaczną wybuchać – przepowiedziała Łucja dos Santos.

W przepowiedni jest również miejsce dla Polski. Łucja dos Santos uważała bowiem, że nasz kraj odegra kluczową rolę. – Od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy – przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia – przepowiedziała zakonnica.

Po chaosie i zniszczeniu związanym z III wojną światową, Polska ma stać się liderem oraz zbudować „dom braterstwa wszystkich narodów”. Oznacza to, że przygarnie w swoje progi skrzywdzonych i potępionych.

