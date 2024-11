Zmiana miejsca zamieszkania to często stresujące wydarzenie, tym bardziej dla osoby starszej. Warto więc odpowiednio zaplanować przeprowadzkę dla seniora, by zredukować nerwy związane z przeprowadzką. Osoby starsze miewają swoje przyzwyczajenia i rytuały, dlatego przygotowanie do przeprowadzki seniora lepiej zacząć wcześniej. Jak zorganizować i zaplanować przeprowadzkę starszej osoby, aby przebiegła szybko i pomyślnie? Podpowiadamy!

Przygotowanie seniora do przeprowadzki — zacznij od planu!

Stres związany z przeprowadzką seniora może negatywnie wpływać na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Zaplanuj zatem przeprowadzkę seniora wcześniej, by dana osoba czuła się spokojniejsza i była odpowiednio przygotowana na cały proces zmiany miejsca zamieszkania.

Planowanie przeprowadzki seniora – jak powinno wyglądać?

Plan warto rozpocząć od stworzenia listy spraw, które należy załatwić – od pakowania mienia, przez jego transport, aż po aranżację nowego miejsca zamieszkania.

Planując przeprowadzki dla seniorów, należy uwzględnić czynniki takie jak: ocena potrzeb danej osoby, ustalenie terminu przewozu i zorganizowanie przeprowadzki, a także wynajęcie firmy przeprowadzkowej.

W kwestii ustalenia potrzeb seniora najłatwiej jest zacząć od rozmowy. Dowiedz się, czy wymaga specjalnych udogodnień takich jak wózek, kule czy pomoc w wejściu do nowego domu. Planowanie przeprowadzki seniora to też ustalenie, jakie dokumenty ma zabrać, z których usług zrezygnować oraz przypomnienie o spisaniu liczników.

Wybierając termin przeprowadzki dla seniorów, sprawdź, czy danego dnia faktycznie ma czas. Choć przeprowadzkę można zorganizować z pomocą bliskich, ułatwieniem przeprowadzki seniorowi może być wynajęcie dobrej, rzetelnej firmy przeprowadzkowej (np. Fortis Przeprowadzki), która zajmie się nie tylko transportem, ale też wnoszeniem mienia i jego wynoszeniem, montażem oraz demontażem mebli/sprzętów czy nawet pakowaniem przedmiotów.

Bezstresowa przeprowadzka dla seniora — na co zwrócić uwagę?

Podstawą udanej przeprowadzki osoby starszej jest maksymalna pomoc seniorowi w całym procesie, w tym w poradzeniu sobie z koniecznością pozostawienia miejsca, do którego zapewne jest przywiązany.

Pomoc seniorowi przy pakowaniu i przeglądaniu rzeczy

Stres związany z przeprowadzką seniora może mieć poważne skutki, dlatego trzymajcie się ustalonego wcześniej planu. W przypadku osób starszych pakowanie bywa czasochłonne, dlatego warto to robić systematycznie, najlepiej pod okiem seniora, dzieląc proces na etapy. Pomocne będzie również oznaczanie kartonów, aby łatwo odnaleźć niezbędne rzeczy w nowym miejscu.

Pakowanie to dobry czas na zrobienie porządków. Aby zapewnić osobie starszej psychiczne bezpieczeństwo w nowym miejscu zamieszkania, weź pod uwagę potrzeby osoby starszej, jakimi mogą być zachowywanie sentymentalnych, niepozornych rzeczy. Psychika osoby starszej jest inna niż młodszej, dlatego rzeczy mogą mieć dla seniora szczególną wartość.

Wsparcie bliskich osób

Aby zdrowie psychiczne seniora podczas przeprowadzki nie ucierpiało, nieoceniona będzie także pomoc i wsparcie bliskich osób.Życie starszej osoby w nowym domu z pewnością na początku będzie stresujące.

Warto upewnić się, że nowe miejsce zamieszkania seniora jest dostosowane do jego potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Upewnij się np. czy w bloku jest winda lub podjazd dla wózka, a także czy w okolicy znajduje się przychodnia współpracująca z NFZ i apteka.

Przeprowadzka osoby starszej — co jeszcze warto wiedzieć?

Choć minimalizacja stresu podczas przeprowadzki osoby starszej jest kluczowa, warto także zadbać o to, by pomoc seniorowi była skuteczna. Poza samą organizacją przeprowadzki do domu opieki lub mieszkania, ważne jest sprawdzenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniora jeszcze przed przeprowadzką.

Kluczem do udanej przeprowadzki osoby starszej będzie dostosowanie tempa i warunków do możliwości danej osoby starszej. Zaplanuj przeprowadzkę seniora tak, aby starczyło czasu zarówno na formalności, jak i na sam transport rzeczy seniora.

Każda przeprowadzka kiedyś się kończy, nieoceniona będzie też pomoc w rozpakowywaniu dla seniora, czy to z firmą, czy z pomocą bliskich. Warto także udać się z osobą starszą na spacer i pokazać jej nową okolicę. Jeśli senior nie może brać udziału w przeprowadzce, zapewnij mu opiekę na czas, kiedy Ty lub firma będziecie się wszystkim zajmować.

Artykuł sponsorowany