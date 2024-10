Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła wypowiedział zaskakujące i niepokojące słowa. Natychmiast rozniosły się po sieci.

Kukuła brał udział w inauguracja roku akademickiego Akademii Wojsk Lądowych. Podczas wydarzenia wygłosił wykład. W jego trakcie wypowiedział słowa, które odbiły się w przestrzeni publicznej bardzo szerokim echem.

Wojskowy mówił bowiem o sprawach bardzo trudnych, a dla niektórych wręcz przerażających. Bo jak inaczej oceniać wypowiedź o fakcie, iż w zasadzie pewne jest, że przyjdzie nam za jakiś czas chwycić za broń i bronić granic naszego państwa?

– Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa – powiedział szef Sztabu Generalnego WP. Kukuła dodał też, że nikt nie zamierza tej wojny przegrać.

– I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was, przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować siły zbrojne przygotowane do tego typu działań – powiedział Kukuła. – Potencjał przeciwnika jest tak duży, że musimy zdecydowanie większą armię zbudować, a to oznacza, że musimy także wdrożyć model służby powszechnej. Że i żołnierze zawodowi, i żołnierze rezerwy, i żołnierze Obrony Terytorialnej będą jednym konglomeratem – oznajmił generał.

