Krzysztof Wojczal, znany polski ekspert od spraw geopolitycznych, zamieścił na swoim blogu najnowszy wpis. Odnosi się w nim do sytuacji na Dalekim Wschodzie i napiętych relacji na linii Chiny-Tajwan-USA.

Wojczal studzi emocje i wprost przyznaje, że według jego analizy Chiny nie zaatakują Tajwanu. – Chiny nie osiągnęły najważniejszych celów, są nieprzygotowane do starcia z USA, ich gospodarka jest niezwykle podatna na czynniki zewnętrzne i kryzys, a problemy wewnętrzne taki wywołają lub pogłębią. Wojny o Tajwan nie będzie – napisał analityk na Twitterze.

Do swojego wpisu dołączył z kolei artykuł na blogu, w którym rozszerza przytoczoną wyżej tezę. Co więcej, Wojczal przyznaje, że jest to jego „najważniejszy i najlepszy tekst na blogu”. Warto przypomnieć, że Krzysztof Wojczal był jednym z nielicznych analityków, którzy przewidzieli wybuch wojny na Ukrainie.

Wojczal twierdzi, że Chiny nie zaatakują Tajwanu

W długim tekście na blogu Wojczala możemy zapoznać się z kompleksową analizą sytuacja Chin – także pod kątem ekonomicznych czy społecznym. Analityk stawia również tezę, że Chiny nie są w stanie pokonać USA.

– Chiny nie są w stanie pokonać Stanów Zjednoczonych. Zwycięstwem takim, byłoby zdobycie pozycji dominującą w dwustronnych relacjach oraz możliwość dyktowania warunków przynajmniej w zakresie rejonów: Dalekiego Wschodu, Indo-Pacyfiku oraz Zatoki Perskiej (gdzie Chińczycy są w zasadzie nieobecni!) – napisał analityk.

– Nadto, władze z Pekinu przegrały w zakresie realizacji swoich ambitnych planów rozwoju i budowy potężnej, autonomicznej i mało wrażliwej na czynniki zewnętrzne gospodarki. Jesteśmy w momencie ,w którym scenariusz głębokiego kryzysu w Chinach jest bardzo prawdopodobny i wręcz musi wreszcie nastąpić – dodał.

Cały tekst dostępny jest TUTAJ.