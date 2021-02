Od kilku dni przedstawiciele rządu sugerują, że rząd prawdopodobnie zakaże używania przyłbice, kominów i szalików do zasłaniania ust i nosa. Pytany o sprawę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz oświadczył, że „nie będzie miękkiego podejścia”.

Sprawa od kilku dni wywołuje spore kontrowersje, bo dodatkowo rząd ogłosi przywrócenie części obostrzeń. „Jeśli chodzi o przyłbice kominy, szaliki nie będzie podejścia ‚miękkiego’. Tzn. to raczej będzie dość kategoryczny zakaz używania takich rzeczy, z jednoczesną rekomendacją, czego powinniśmy używać” – oświadczył Andrusiewicz.

Decyzję poznamy dość szybko, bo już w środę. „Nowe przepisy to jest zapewne kwestia jutrzejszego dnia, kiedy to minister zdrowia Adam Niedzielski będzie ogłaszał nowe podejście do obostrzeń w ramach rozporządzenia epidemicznego” – stwierdził Andrusiewicz.

Przyłbice są „gorszym środkiem ochrony”

Sprawa wydaje się zatem przesądzona. Tym bardziej, że niedawno również szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że przyłbice i szaliki są „gorszym środkiem ochrony indywidualnej niż maseczka, w szczególności maseczka chirurgiczna czy FFP2 albo FFP3”.

„Proszę zwrócić uwagę, że wirus mutuje, pojawiają się kolejne odmiany, coraz bardziej zaraźliwe – tak jak w przypadku odmiany brytyjskiej czy południowoafrykańskiej – i trzeba w związku z tym odpowiadać na bieżącą sytuację” – mówił szef KPRM.

Nowe zakażenia

Mamy 6 310 nowych przypadków koronawirusa – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków wykryto na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W ciągu doby odnotowano prawie 250 zgonów związanych z COVID-19.

Z danych przedstawionych przez resort wynika, że w ciągu doby wzrosła liczba osób hospitalizowanych (o 482) oraz liczba pacjentów OIOM (o 11). Spadła za to liczba wolnych łóżek (o 842) i wolnych respiratorów (o 33).

