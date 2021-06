Mamy 188 nowych przypadków koronawirusa – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Dzisiejsze dane resortu są zdecydowanie wyższe, niż poniedziałkowe.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 188 nowych przypadkach koronawirusa. Zakażenia wykryto na terenie województw:

dolnośląskiego (26),

mazowieckiego (22),

śląskiego (20),

łódzkiego (19),

wielkopolskiego (17),

lubelskiego (16),

małopolskiego (11),

zachodniopomorskiego (10),

świętokrzyskiego (9),

warmińsko-mazurskiego (9),

podkarpackiego (7),

pomorskiego (4),

kujawsko-pomorskiego (3),

podlaskiego (3),

lubuskiego (2),

opolskiego (1).

9 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu ostatniej doby bezpośrednio z powodu COVID-19. Z kolei z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób.

Wtorkowe dane są zdecydowanie wyższe, niż wczorajsze. Przypomnijmy, że w poniedziałek odnotowano tylko 73 nowe przypadki i zaledwie 1 zgon. Jednak podobny „poweekendowy” trend widujemy praktycznie od początku epidemii.

Z powodu COVID-19 zmarło 15 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem: 2 879 030/ 74 858 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 22, 2021

Co istotne, od poniedziałkowego raportu liczba osób hospitalizowanych spadła o 93 (do 1 367). Spadła także liczba pacjentów OIOM do 224 (spadek o 18).