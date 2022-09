W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej polski rząd zapowiedział oficjalne wezwanie Niemiec do zapłacenia reparacji za II wojnę światową. Inicjatywa spotkała się z krytyką opozycji. Tymczasem portal wPolityce.pl przypomniał, co jeszcze w 2004 r. na temat reparacji od Niemiec mówił Donald Tusk.

W czwartek 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport ws. strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej. Jarosław Kaczyński przedstawił bardzo wysoką kwotę polskich żądań. „Suma, która została przedstawiona jako wartość poniesionych strat, została przyjęta najbardziej ograniczoną, można powiedzieć konserwatywną metodą. Można by ją bardzo zwiększyć. Jest to suma bardzo poważna, 6 bln 200 mld zł” – powiedział prezes PiS.

Duża część opozycji bardzo krytycznie odniosła się do inicjatywy polskiego rządu. Tymczasem portal wPolityce.pl przypomniał, co w 2004 r. na temat reparacji od Niemiec mówił Donald Tusk. Okazuje się, że wówczas lider dzisiejszej opozycji prezentował znacząco odmienne zdanie. Słowa padły podczas sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie reparacji Niemiec na rzecz Polski.

Tusk zwracał wówczas uwagę na polskie obawy względem zmian postaw Niemców względem II wojny światowej. „Kiedy rozmawiamy o skutkach II wojny światowej, to musimy z całą stanowczością, z całą mocą, zawsze wtedy, kiedy będzie to potrzebne – dziś, a być może za 10, za 50 lat – powtarzać: Niemcy są odpowiedzialne za wszystkie skutki II wojny światowej” – mówił szef PO.

Tusk o reparacjach

„Jeśli wśród tych skutków pojawiają się także skutki materialne wyliczane poprzez procesy cywilne, roszczenia wobec rządów czy wobec obywateli, jeśli wśród tych skutków są także nieszczęścia i ofiary różnych narodów mieszkających w tej części Europy, to nadal nie zmienia to tej oczywistej historycznej i politycznej prawdy. Cała odpowiedzialność za skutki materialne II wojny światowej w relacjach polsko-niemieckich spada na Niemcy. Zawsze Niemcy były za nie odpowiedzialne i powinny tę odpowiedzialność dalej ponosić” – kontynuował Tusk.

„Jeśli nie z winy Polski i Polaków tylko z powodu organizacji niemieckich pojawia się na nowo temat roszczeń, pojawia się także – czego dowodem jest dzisiejsza debata – na nowo temat reparacji, to też twardo trzeba powiedzieć, że odpowiedzialność za to, że ten temat pojawia się w sposób tak niepokojący opinię publiczną, spada na Niemcy” – mówił Tusk. „(…) dzisiaj my, w Sejmie, powinniśmy solidarnie i jednoznacznie potwierdzać tę historyczną i polityczną odpowiedzialność Niemiec za skutki II wojny światowej” – dodał.

