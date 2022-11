Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Po spotkaniu na wyspie Bali ustalili wspólne stanowisko dotyczące Rosji. Oświadczenie w tej sprawie ujawnił Biały Dom.

Przypomnijmy, że do spotkania przywódców USA i Chin doszło na indonezyjskiej wyspie Bali, gdzie odbywa się szczyt G20. Joe Biden i Xi Jinping poruszyli m.in. temat gróźb użycia broni atomowej przez Władimira Putina.

Po spotkaniu Biły Dom opublikował wspólne oświadczenie przywódców w tej sprawie. „Prezydent Biden przypomniał brutalną wojnę Rosji z Ukrainą i nieodpowiedzialne groźby Rosji dot. użycia broni nuklearnej” – napisano.

„Prezydent Biden i prezydent Xi wspólnie potwierdzili stanowisko, że wojny nuklearnej nigdy nie należy toczyć i że nie można jej wygrać oraz podkreślili swój sprzeciw wobec użycia lub groźby użycia broni nuklearnej na Ukrainie” – czytamy.

Biden:

– To, co wydarzyło się w Chersoniu, to wielkie zwycięstwo Ukrainy.

– Będziemy nadal zapewniać możliwości narodowi ukraińskiemu.

– Zgodziłem się z Xi, że wyżsi urzędnicy obu krajów będą odbywać spotkania w celu omówienia szczegółów każdej poruszonej przez nas kwestii.