„31 mld zł – o tyle w rok spadły dochody polskich firm” – ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego zachęca przedsiębiorców, aby podjęli starania o odszkodowanie.

Władysław Kosiniak-Kamysz domagał się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Lider PSL argumentował wówczas, że PiS powinien podjąć taką decyzję tuż po wybuchu epidemii.

Ludowcy powrócili do krytyki rządowych obostrzeń w ostatnich tygodniach, kiedy to jednoznacznie opowiedzieli się po stronie akcji „#otwieraMY”. – Jeśli rząd w tym tygodniu nie otworzy gospodarki, to jako parlamentarzyści wystąpimy z pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa – zapowiadał Kosiniak-Kamysz na początku lutego.

❌Zamiast stanu nadzwyczajnego wybrali bezprawny #lockdown.



❌Zamiast odkręcić kurek z pomocą dla wszystkich poszkodowanych firm, dokręcają im na ostro śrubę.



❌Zamiast #otwieraMY gospodarkę, chcą zamykać w więzieniach.



Tak radykałowie niszczą przedsiębiorców i pracowników! — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 9, 2021

Rząd nie odmroził całej gospodarki, a lider PSL zachęca do pozywania państwa. „31 mld zł – o tyle w rok spadły dochody polskich firm” – napisał, powołując się na dane Warsaw Enterprise Institute.

Polityk zamieścił również link do strony z wzorem pozwu zbiorowego przeciwko lockdownowi. „Każdy przedsiębiorca ma prawo do odszkodowania! #stoplockdown #OtwieraMY” – napisał.