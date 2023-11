Mariusz Pudzianowski aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Kilka dni temu opublikował nagranie, na którym przedstawił własną bardzo gorzką ocenę Polaków. Ze słów znanego sportowca wyłania się dość nieciekawy obraz naszych rodaków.

Pudzianowski z pewnością zalicza się do bardziej popularnych sportowców w Polsce. Jednocześnie nie obawia się on wyrażać zdecydowanego zdania w wielu sprawach. Tym razem, przy okazji Święta Niepodległości postanowił podzielić się dość smutną refleksją.

Ze słów byłego strong mana wyłania się dość przygnębiający obraz Polaków. Pudzianowski dostrzega w naszych rodakach bardzo duże pokłady zawiści.

„Polak Polaka gdyby mógł, to by utopił w szklance… w łyżce wody. Jest takie powiedzenie, że jak kupisz sobie nowy samochód, to drugi ci życzy, żebyś się na pierwszym zakręcie rozwalił…” – mówi Pudzianowski na krótkim nagraniu w mediach społecznościowych. „Nawet bliska rodzina, bo tobie się lepiej wiedzie” – dodał.

Wielu internautów podzieliło opinię znanego sportowca. „Smutne, ale prawdziwe…” – brzmi jeden z komentarzy. Inni publikowali podobne opinie. Pojawiły się jednak również głosy przeciwne. „Nie jest tak do konca …są I dobrzy Ludzie ktorzy dobrze zycze ludziom tak jak Ja” – pisze inny użytkownik (pisownia oryginalna).

