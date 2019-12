To nie pierwszy raz gdy Władimir Putin krytykuje działalność polskiej dyplomacji przed wybuchem II wojny światowej. Tym razem odniósł się do postaci ambasadora RP Józefa Lipskiego, którego nazwał „draniem i antysemicką świnią”.

Władimir Putin spotkał się w ostatnim czasie z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej. Właśnie podczas tego spotkania nawiązał do rezolucji Parlamentu Europejskiego. Potępił on w ostatnim czasie pakt Ribbentrop-Miłotow, określając go jako główną przyczynę ataku Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej.

Innego zdania jest Władimir Putin. Rosyjski przywódca odniósł się do układu monachijskiego z 1938 roku, na którym państwa zachodnie de facto zezwoliły na przyłączenie części terenów Czechosłowacji do III Rzeszy.

Podczas wygłoszonego wykładu Władimir Putin odniósł się też do postaci Józefa Lipskiego, ambasadora RP w III Rzeszy, którego nazwał „draniem i antysemicką świnią”. Rosyjski przywódca powołując się na archiwalne dokumenty z lat 30. stwierdził, że Lipski proponował Niemcom „rozwiązanie kwestii żydowskiej”, które miało polegać na zesłaniu Żydów do Afryki. „Hitler proponował, aby wysłać Żydów z Europy do Afryki. Ale nie tylko wysłać, co w rzeczywistości posłać na śmierć do kolonii” – stwierdził.

Źr.: RMF FM