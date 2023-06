Władimir Putin zamierza rozprawić się z buntownikami. Żołnierze Grupy Wagnera dostali ultimatum. Prezydent Rosji w swoim poniedziałkowym wystąpieniu wskazał im trzy możliwe drogi.

Rajd wagnerowców na Moskwę zakończył się w sobotni wieczór. Jewgienij Prigożyn odstąpił od celu, a jego najemnicy dokonali odwrotu, wskutek rozmów lidera grupy z Alaksandrem Łukaszenką. Zagadką pozostają szczegółowe ustalenia wynikające z tych rozmów.

Do sprawy buntowników odniósł się w poniedziałkowy wieczór Władimir Putin. Prezydent Rosji wygłosił przemówienie, w którym zapewnił, iż jakakolwiek próba przewrotu zostałaby bez trudu zneutralizowana.

Żołnierze Grupy Wagnera mają trzy wyjścia

– Wszelkie szantaże i zamieszki skazane są na niepowodzenie. Zbrojny bunt i tak zostałby stłumiony. Zdecydowana większość bojowników z Grupy Wagnera to patrioci ojczyzny, ale byli wykorzystywani – podkreślił Putin.

W związku z sobotnimi wydarzeniami, prezydent Rosji postawił najemnikom ultimatum. Najemnicy mogą wyjechać na Białoruś – wzorem swojego lidera Jewgienija Prigożyna, wrócić do domów, albo podpisać kontrakty z armią rosyjską.

– Kto chce, może pojechać na Białoruś. Obietnica, którą złożyłem, zostanie spełniona – powiedział. – Powtarzam, wybór należy do was, ale jestem pewien, że będzie to wybór rosyjskich żołnierzy, którzy zrozumieli swój tragiczny błąd – zastrzegł.

Apel Putina w "6 minut":

