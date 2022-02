Gen. Waldemar Skrzypczak nie ma wątpliwości – po decyzji Joe Bidena o wysłaniu amerykańskich wojsk między innymi do Polski, Władimir Putin będzie musiał szukać kompromisu. Były dowódca Wojsk Lądowych skomentował aktualną sytuację na antenie Polsat News.

Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wysłaniu dodatkowych wojsk do Polski, Rumunii i Niemiec. To reakcja na koncentrację rosyjskich sił przy granicy z Ukrainą. „Zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy amerykańskich zostanie przeniesionych do Polski. To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem na ten temat z Sekretarzem Obrony L. Austinem. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek agresji wobec naszego sąsiada’ – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka, tak zdecydowana postawa NATO pokazuje determinację Sojuszu i zmusi Władimira Putina to szukania kompromisu. „To, czego oczekiwał, czyli dezintegracja stanowiska NATO i Stanów Zjednoczonych nie udała się. Widać wyraźnie, że stanowisko jest twarde, jednoznaczne i gotowi jesteśmy do odpowiedzi również militarnie” – powiedział na antenie Polsat News. „Przez wiele lat terror Putina powodował, że Europa i NATO miękły i ulegały wielu jego sugestiom i oczekiwaniom. Po raz pierwszy spotkał się z twardym murem, twarda odpowiedzią, która nie pozwala mu zrobić kroku do przodu” – dodał.

Żr.: Polsat News