Władimir Putin chce dominacji nie tylko na Ukrainie, ale i w całej Europie Wschodniej. Wątpliwości w tej sprawie nie ma prof. Grygorii Monastyrskyi mieszkający w Tarnopolu. W rozmowie z Wirtualną Polską wyznał, że na Ukrainie nie widać strachu przed wojną, ponieważ jego kraj żyje w obliczu rosyjskiej agresji od wielu lat.

Ostatnio na całym świecie głośno jest o możliwej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak się okazuje, sami Ukraińcy żyją w obliczu wojny od lat, szczególnie od czasu aneksji Krymu. „Kiedy – nie daj Boże – będzie wojna z Rosją, Ukraina będzie walczyć. Teraz ludzie starają się jednak żyć tak, jakby nic się nie miało zdarzyć. Życie toczy się normalnie. Wszyscy mają zaufanie w nasze siły militarne. Odbywają się tylko ćwiczenia. Raz na tydzień w każdym z obwodów są organizowane szkolenia samoobrony terytorialnej” – powiedział prof. Grygorii Monastyrskyi.

W rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnił jednocześnie, że Ukraina docenia pomoc, jaka płynie z innych państw. „My odczuwamy pomoc innych państw! Najwięcej dostajemy jej od Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Ja z kolei mam wrażenie, że o tym zagrożeniu więcej pisze się w zagranicznej prasie niż w ukraińskiej. Wszyscy będą walczyć o ojczyznę. Nie oddamy Ukrainy Rosji. Nie można przyjść, zrobić referendum i zabrać części demokratycznego państwa” – mówił.

Putin nie zatrzyma się na Ukrainie?

Prof. Monastyrskyi nie ukrywa, że Ukraińcy liczą na to, że świat znajdzie sposób na rozwiązanie konfliktu. Przestrzega jednocześnie, że ambicje Władimira Putina nie skończą się na Ukrainie. „Ciągle wierzymy, że dyplomacja i zdrowy rozsądek może rozwiązać problemy pomiędzy Ukrainą a Rosją. Ktoś musi znaleźć rozwiązanie i położyć kres tym zapędom Putina. Kiedy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska będą grać z Putinem, on nigdy się nie zatrzyma. Widać wprawdzie, że kroki są podejmowane. Sankcje finansowe mają swoje działanie, ale jak widać to jeszcze za mało. Nie wiadomo, co dalej. Przypominam, że Putin marzy o całej Europie Wschodniej” – powiedział.

