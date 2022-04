Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę pojawiają się plotki o stanie zdrowia prezydenta Rosji. W mediach krążyło już kilka wersji o tym, z jaką chorobą mierzy się Władimir Putin. Tymczasem raport rosyjskiego niezależnego portalu Projekt informuje, że rosyjskiemu przywódcy niemal stale towarzyszy lekarz onkolog.

„Jednym z niemalże stałych towarzyszy rosyjskiego przywódcy jest lekarz Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie Jewgienij Seliwanow” – informuje raport niezależnego portalu Projekt.

Ustalenia mediów wskazują, że Putin tylko na terenie swojej rezydencji w Soczi spotykał się z onkologiem co najmniej 35 razy. Według autorów raportu, tematem rozprawy doktorskiej Seliwanowa było diagnozowanie i leczenie chirurgiczne osób starszych chorujących na nowotwór tarczycy.

Media zwracają uwagę, że Projekt w swoim raporcie ani razu nie stwierdza, że Putin w ogóle cierpi na jakąkolwiek chorobę. Podano jedynie, że przeszedł co najmniej dwie operacje okolic kręgosłupa. Miało się to zbiegać z okresami jego dłuższej nieobecności w życiu publicznym, na co w przeszłości zwracały uwagę media. Stałe kontakty ze specjalistą z zakresu onkologii wzbudzają jednoznaczne podejrzenia.

Portal Projekt otrzymał zakaz działalności w Rosji. Doszło do tego z powodu publikacji śledztw dotyczących najbliższych współpracowników, którymi otacza się Putin.

Źr. Interia