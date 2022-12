Władimir Putin spadł ze schodów we własnej rezydencji, co skończyło się niefortunnymi konsekwencjami z powodu ciężkiej choroby. Takie rewelacje przekazuje kanał w serwisie Telegram o nazwie Generał SWR. Choć informacje są niepotwierdzone, to jednak powołują się na nie duże serwisy zachodnie.

Informację podano 1 grudnia. Serwis twierdzi, że tamten dzień był dla Putina „bardzo niełatwy” i zakończył się „dość dramatycznie”. Putin spadł ze schodów we własnej rezydencji i doznał bolesnego i dość pechowego upadku. Wszystko wydarzyło się na oczach jego ochroniarzy. Natychmiast wezwano też lekarzy.

Kanał Generał SWR utrzymuje, że podczas upadku doszło do „mimowolnej defekacji”, ponieważ „Putin cierpi na chorobę nowotworową układu pokarmowego, przez co ma poważne problemy z trawieniem”. Wywołał to ból spowodowany bolesnym uderzeniem w kość ogonową.

Czytaj także: Nieplanowany ruch żołnierzy. Ta wiadomość może rozwścieczyć Putina

„Po całościowych oględzinach i badaniu zdiagnozowano stłuczenie kości ogonowej i tkanek miękkich”, samopoczucie pacjenta jest „stabilne” – poinformowano na profilu przekazującym te doniesienia.

Nazwa kanału to domniemane stanowisko jego założyciela, którym ma być były generał Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Rosji.

Źr. dziennik.pl