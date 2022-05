Władimir Putin zabrał głos ws. planów rozszerzenia NATO. Ze strony rosyjskiego dyktatora padły mocne słowa.

Plany przystąpienia do NATO przez Finlandię oraz Szwecję wywołuje skrajne emocje wśród rosyjskich władz. Niedawno informowaliśmy o wypowiedzi wiceszefa tamtejszego MSZ, który kierował w stronę obu państw realne groźby.

– To, w jakiej formie zapewnimy sobie bezpieczeństwo po zmianie tej ogólnej struktury NATO, to już osobna kwestia. Nie powinni mieć złudzeń, że będziemy to tak po prostu znosić – oświadczył Siergiej Riabkow.

Wcześniej wiceszef rosyjskiego MSZ oświadczył natomiast, że „decyzja Finlandii i Szwecji o przystąpieniu do NATO będzie błędem, który będzie miał daleko idące konsekwencje i spowoduje radykalną zmianę sytuacji”.

Teraz głos w tej sprawie zabrał rosyjski dyktator Władimir Putin. Rosyjski przywódca przedstawił jasne stanowisko ws. poszerzenia NATO. Jego zdaniem przystąpienie do Sojuszu Szwecji oraz Finlandii nie stanowi zagrożenia dla Rosji. Dodał jednak, że jego państwo będzie musiało odpowiedzieć na ten krok.

– Putin powiedział, że Finlandia i Szwecja dążące do przystąpienia do NATO „nie stwarzają zagrożenia”, ale Rosja może zareagować – podał dziś „The Spectator Index”.

BREAKING: Putin says Finland and Sweden seeking to join NATO 'does not cause a threat', but that Russia could respond.