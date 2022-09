W czwartek Władimir Putin pojawił się w obwodzie kaliningradzkim, gdzie m.in. spotkał się z dziećmi w szkole z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Wiedzy. Nagranie z tego spotkania znów podgrzało spekulacje dotyczące stanu zdrowia prezydenta Rosji.

Podczas wizyty w Kaliningradzie 1 września Władimir Putina odbył m.in. spotkanie z uczniami w wieku od 9 do 12 lat, rozpoczynającymi kolejny rok szkolny. Media wskazują, że dzieci nie tylko specjalnie wyselekcjonowano spotkania z prezydentem, ale wcześniej musiały one przejść dwutygodniową kwarantannę.

Czytaj także: Hakerzy Anonymous sparaliżowali centrum Moskwy! Sprytny pomysł [WIDEO]

Putin siedział na krześle i rozmawiał z dziećmi. „Rosja i Ukraina powinny być jednym krajem” – stwierdził. Odpowiadał też na pytania uczniów. Jeden z chłopców zapytał o przepis na odniesienie sukcesu w życiu. „Trzeba być silnie zmotywowanym, by osiągnąć swoje cele. Oczywiście trzeba też włożyć wiele pracy. Wszystko to jest bardzo ważne, ale zdolność do ciężkiej pracy jest talentem samym w sobie” – odpowiedział rosyjski przywódca.

Po tym, jak nagrania ze spotkania obiegły media, jak zwykle pojawiło się wiele spekulacji na temat stanu zdrowia rosyjskiego prezydenta. Tym razem uwagę internautów przykuły jego nogi, a dokładniej to, w jak dziwny sposób Putin nimi porusza.

Źr. wp.pl; YouTube