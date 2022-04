Władimir Putin zwrócił się bezpośrednio do premiera Węgier, Viktora Orbana. Ma to rzecz jasna związek ze zwycięstwem wyborczym jego partii Fidesz.

Po dwunastu latach sprawowania władzy, Viktor Orban może świętować kolejne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Premier tego kraju, już po informacji o zwycięstwie, wygłosił płomienne przemówienie.

– Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Tak wielkie, że widać je nawet z księżyca, a już na pewno z Brukseli – mówił Orban do wiwatującego tłumu. Polityk przyznał również, że podczas wyborów koalicja rządząca musiała walczyć z wieloma przeciwnościami. Wśród nich wymienił m.in. lewicę, brukselskich biurokratami, organizacje Sorosa, międzynarodowe mediami głównego nurtu i prezydenta Ukrainy

Viktorowi Orbanowi zwycięstwa pogratulował prezydent Rosji, Władimir Putin. W swoim komunikacie dyktator przyznał, że ma nadzieję na dalsze budowanie rosyjsko-węgierskiego partnerstwa. – Putin gratuluje Orbanowi wygranej w głosowaniu, ma nadzieję na zbudowanie „partnerstwa” – podała agencja AP. – Prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował węgierskiemu premierowi Viktorowi Orbanowi po wygraniu przez jego partię czwartej kadencji i wyraził nadzieję na dalsze budowanie więzi – czytamy w dalszej części komunikatu.

#UPDATE Russian President Vladimir Putin has congratulated Hungarian Prime Minister Viktor Orban after his party won a fourth term in office and said he hoped to further build ties



📸 Viktor Orban (right) and Vladimir Putin during a 2019 press conference in Budapest pic.twitter.com/CdLGaWK5iS