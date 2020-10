Quebonafide to kolejny raper, który postanowił odnieść się do obecnej sytuacji w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wsparł kobiety i skomentował postawę przeciwników protestów.

Obecna sytuacja w Polsce angażuje nawet osoby, które zwykle nie wypowiadają się w tematach społecznych. Wcześniej głos w sprawie protestów zabrał Taco Hemingway, teraz dołączył do niego Quebonafide. „Drogie Panie! Jesteście wspaniałe i silne” – zwrócił się do kobiet na samym początku wpisu.

Raper zastanawia się nad tym, czy jako naród jesteśmy w stanie być w czymś zgodni. „Ostatnio często zastanawiałem się nad tym, czy jest coś, w czym potrafimy być zgodni jako naród. Jakaś obiektywna wartość nadrzędna, która przyświecałaby wszystkim. Okazuje się, że nawet wolność czymś takim nie jest. Jak to się dzieje, że zawsze znajdzie się orszak trolli, negujący nawet tak słuszną sprawę, jak trwające teraz protesty? Nie wiem, czy ktoś Was wynajął, czy ktoś Wam nawrzucał śmieci do głowy, czy to po prostu zwykła przekora wynikająca z natury i podpowiadająca Wam, że zawsze musicie być tym „drugim obozem”, ale przeraża mnie to” – napisał Quebonafide.

„Życzę tym wszystkim ludzim, którzy spłycają aktualne sprawy do komentarzy o mordowaniu człowieka, żeby któregoś pięknego dnia obudzili się i spojrzeli na świat z nieco innej perspektywy niż perspektywa wyidealizowanych w szczelnej bańce dogmatów. Nikt nie ma prawa Was ubezwłasnowalniać i upadlać. Dobrze, że tak duża część zdaje sobie z tego sprawę” – dodał Quebo.

„Poza tym dużo zdrówka” – zakończył. Wpis można zobaczyć TUTAJ.

Czytaj także: Taco Hemingway komentuje protesty w Polsce. „Koniec jest już bliżej, niż dalej”

Źr.: Instagram/quebahombre