O tym, że Quebonafide i Robert Lewandowski dobrze się znają, wiadomo nie od dziś. Teraz raper podarował polskiemu napastnikowi nietypowy prezent. To słynne trofeum Złotej Piłki zbudowane… z klocków.

Quebonafide i Robert Lewandowski dobre relacje utrzymują od dawna. Napastnik nie ukrywał, że jest fanem twórczości rapera, jego piosenki pojawiały się między innymi w jego mediach społecznościowych. Zaprosił nawet Quebo na jeden z meczów Bayernu.

Nie od dziś wiadomo także, że Quebonafide jest fanem… klocków LEGO. Zdarza się, że na Instagramie publikuje zdjęcia fantastycznych budowli, które tworzy. Rapował o tym zresztą również Taco Hemingway w słynnej akcji #hot16challenge2.

Quebonafide podarował Lewandowskiemu nietypowy prezent

Teraz Quebo połączył zamiłowanie do klocków z sympatią do Lewandowskiego. Raper podarował polskiemu napastnikowi trofeum Złotej Piłki zbudowane właśnie z klocków. Lewandowski pochwalił się nim w mediach społecznościowych. „Dzięki za to piękne trofeum, które dla mnie zbudowałeś” – napisał.

Robert Lewandowski wciąż nie ma na koncie Złotej Piłki. W tym roku miał na to ogromne szanse, ponieważ z Bayernem Monachium wygrał wszystko, co tylko było możliwe. On sam został królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa „France Football” uznało, że w tym roku trofeum nie zostanie przyznane.

Wspólne zdjęcie Quebonafide i Roberta Lewandowskiego można zobaczyć TUTAJ.

