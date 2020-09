Pana wpis to skrajna bezczelność – napisał Paweł Rabiej. Wiceprezydent Warszawy odniósł się w ten sposób na komentarz posła PiS Arkadiusza Mularczyka dotyczący działalności aktywisty LGBT. Do dyskusji włączył się dziennikarz TVP Bartłomiej Graczak.

Powodem kłótni była kontrowersyjna działalność Barta Staszewskiego. Aktywista odwiedza miejscowości, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT i umieszcza na nich tablice „strefa wolna od LGBT„. Następnie publikuje zdjęcia w sieci wraz z komentarzami w językach obcych. Przeciwnicy zarzucają mu, że tablice przypominają prawdziwe znaki, tymczasem w komentarzach do wpisów aktywista nie informuje zagranicznych odbiorców, że są to jedynie jego prace.

„Sprawa nielegalnego zawieszania tabliczki na znaku drogowym w pięknej gminie Łososina Dolna została zgłoszona na policję w Nowym Sączu” – poinformował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

I am continuing my photo-project of LGBT-Free zones. Now #ŁososinaDolna and #Istebna. Shame on you council members who declare cities as free from LGBT-ideology. *recently court rejected LGBT-free act from Istebna as against Constitution. pic.twitter.com/Gpgcs5Jqh5