Rabin Szalom Dow Ber Stambler, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce, zabrał głos ws. incydentu z udziałem Grzegorza Brauna. Duchowny gościł na antenie rozgłośni RMF FM.

Akcja z udziałem Grzegorza Brauna odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Polityk Konfederacji nie bacząc na jakiekolwiek konwenanse zgasił świecie chanukowe. Zrobił to przy użyciu gaśnicy.

Teraz głos w tej sprawie zabrał Rabin Szalom Dow Ber Stambler, który był gościem Roberta Mazurka w audycji radiowej rozgłośni RMF FM. Duchowny nie bawił się w dyplomację względem Grzegorza Brauna.

– Co jemu się kręciło w głowie, ja nie wiem. Podejrzewam, że to jest akcja antysemicka, ale również antypolska. To wizerunkowo mocno obraża Polaków na całym świecie – powiedział Ber Stambler.

💬 Rabin Szalom Ber Stambler w #RozmowaRMF: uważam, że to, co zrobił @GrzegorzBraun_, było antysemickie i antypolskie, bo uderzyło w wizerunek Polaków; mam wrażenie, że to miało związek z expose premiera i rządu, którego Grzegorz Braun nie lubi @RMF24pl — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) December 14, 2023

Rabin nie wytrzymał po zachowaniu Brauna

– Od 17 lat zapalamy w Sejmie świece chanukowe, zawsze byliśmy bardzo mile przyjmowani i to niezależnie od tego, kto rządził w Polsce – przyznał Rabin, który podkreślił również, że w Polsce czuje się bardzo bezpiecznie, a Warszawę zna lepiej niż Tel Awiw.

Przyznał też, że Grzegorz Braun swoim zachowaniem chciał spowodować „mrok”, jednak wbrew temu co planował, wyszło inaczej. Ber Stambler podkreślił, że otrzymuje wiele głosów wsparcia od polskich obywateli potępiających sejmowy incydent.

💬 Rabin Szalom Ber Stambler w #RozmowaRMF: jeśli @GrzegorzBraun_ chciał swoją prowokacją spowodować mrok, spowodował bardzo dużo światła @RMF24pl — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) December 14, 2023

