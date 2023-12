Magdalena Gudzińska-Adamczyk. Tak nazywa się kobieta, która próbowała powstrzymać Grzegorza Brauna pędzącego z gaśnicą na menorę chanukową. Teraz kobieta zabrała głos w całej sprawie.

Zachowanie Grzegorza Brauna zszokowało opinię publiczną nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Polityk Konfederacji postanowił złapać za gaśnicę, a następnie ruszyć z nią w stronę ustawionej w Sejmie menory chanukowej. W konsekwencji użył gaśnicy właśnie wobec rozlokowanych w niej świec, które ostatecznie zgasił.

Atak Brauna próbowała powstrzymać pewna, widoczna na nagraniach, kobieta. To Magdalena Gudzińska-Adamczyk, lekarka, która zdecydowała się opowiedzieć o całym zdarzeniu w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

– Skierował dyszę uruchomionej gaśnicy w moją twarz i uderzył mnie ręką w klatkę piersiową, w okolice obojczyka. Przestałam na chwilę cokolwiek widzieć, ale dalej krzyczałam, żeby przestał, i mówiłam, że to wstyd atakować uroczystość religijną i uderzyć kobietę. Odpowiedział mi, że nie jestem kobietą i to ja powinnam się wstydzić za swoje zachowanie – powiedziała Gudzińska-Adamczyk.

Magdalena Gudzińska-Adamczyk przerwała milczenie ws. Brauna

Kobieta relacjonuje, że po całym zajściu Grzegorz Braun po prostu odwrócił się i odszedł. Do Gudzińskiej-Adamczyk podbiegły za to znajdujące się nieopodal kobiety, w tym rabinowa. Następnie zaprowadziły ją do łazienki.

Na tym jednak nie koniec. Gudzińska-Adamczyk przyznaje, że gdy wracała do domu straciła przytomność. W konsekwencji musiała udać się do szpitala, by lekarze ją zbadali.

Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, poinformował, że Grzegorz Braun został zawieszony w prawach członka Konfederacji. – Na posiedzeniu klubu Konfederacji złożyłem wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu oraz zakazem wystąpień z mównicy Sejmie. Klub wnioskowane kary nałożył – napisał Mentzen.

Na posiedzeniu klubu Konfederacji złożyłem wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu oraz zakazem wystąpień z mównicy Sejmie.



Klub wnioskowane kary nałożył.



O tym, kto będzie członkiem naszego klubu będzie decydował wyłącznie klub Konfederacji.… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) December 13, 2023

Przeczytaj również: