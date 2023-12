Michał Piróg, choreograf i celebryta, zabrał głos ws. zachowania Grzegorza Brauna w Sejmie. Poseł Konfederacji zgasił gaśnicą świecie chanukowe ustawione w Sejmie.

Grzegorz Braun nadal pozostaje na ustach wielu Polaków. Wszystko za sprawą jego zachowania. Poseł Konfederacji wziął w ręce gaśnice, a następnie ruszył z nią w stronę menory chanukowej ustawionej na sejmowym holu. Po chwili zgasił za jej pomocą świece.

Polityk wywołał tym samym gigantyczny skandal. O jego „akcji” rozpisują się media na całym świecie. Depesze o tej sprawie w obieg wypuściła m.in. jedna z największych agencji prasowych na świecie, czyli Reuters.

Sprawa jest również szeroko komentowana w środowisku artystycznym w Polsce. Głos zabierali już Maciej Stuhr czy Karolina Korwin-Piotrowska. Swoje zdanie na ten temat postanowił zaprezentować również Michał Piróg.

Michał Piróg mocno o zachowaniu Grzegorza Brauna

Michał Piróg to postać dobrze znana widzom telewizji TVN. Celebryta i choreograf taneczny przez wiele lat był prowadzącym kultowy program „You Can Dance”. Piróg co jakiś czas zabiera głos w sprawach istotnych społecznie.

Piróg odniósł się więc do zachowania Grzegorza Brauna na sejmowych korytarzach. Celebryta nie rozpisywał się specjalnie. Określił Brauna jednym słowem. – Dzban – napisał Piróg na swoim InstaStories.

