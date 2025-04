Sekretarz stanu USA Marco Rubio przedstawił stanowisko Stanów Zjednoczonych ws. negocjacji pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie. Jego wypowiedź jest bardzo radykalna.

Rubio powiedział wprost, że Stany Zjednoczone mogą wycofać się z uczestnictwa w negocjacjach związanych z wypracowaniem pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą. Sekretarz stanu wskazał, że stanie się tak jeśli w najbliższych dniach nie pojawią się oznaki możliwości osiągnięcia pokoju.

– Myślę, że ważne jest, aby przypomnieć wszystkim, że wojna na Ukrainie jest straszną rzeczą, ale to nie nasza wojna. Nie my ją rozpoczęliśmy. Stany Zjednoczone pomagały Ukrainie przez ostatnie trzy lata i chcemy, aby to się skończyło. Ale to nie jest nasza wojna – powiedział Rubio w rozmowie z dziennikarzami na lotnisku w Paryżu przy okazji spotkania ukraińskiej i amerykańskiej delegacji

– Stany Zjednoczone zaprzestaną prób pośredniczenia w porozumieniu pokojowym między Rosją a Ukrainą w ciągu kilku dni, chyba że pojawią się wyraźne oznaki, że porozumienie może zostać osiągnięte – oznajmił sekretarz stanu.

Rubio podkreślił, że w najbliższych dniach konieczne jest ustalenie, czy pokój jest w ogóle możliwy. Jeśli tak nie jest, wówczas „Amerykanie „trzeba iść dalej”. – Stany Zjednoczone mają inne priorytety – dodał.

