Rafał Trzaskowski został nowym liderem rankingu zaufania – sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Onetu. Największe wzrosty odnotowali lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rafał Trzaskowski został nowym liderem rankingu zaufania do polityków. To pierwszy przypadek od 2019 roku, gdy na pierwszym miejscu znajduje się polityk związany z opozycją. Prezydent Warszawy wprawdzie stracił 1,3 pkt proc. w stosunku do badania przeprowadzonego miesiąc temu, ale spadki innych były większe. Trzaskowskiemu ufa 40,6 proc. badanych.

Drugie miejsce zajął dotychczasowy lider, prezydent Andrzej Duda. Stracił on 4,2 pkt proc. – obecnie ufa mu 38,7 proc. respondentów. Podium zamyka premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 37,8 proc. badanych (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Największe wzrosty wśród polityków odnotowali Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Adam Niedzielski, którzy zajęli odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Liderowi PSL ufa 36,8 proc. badanych (wzrost o 8 pkt proc.), natomiast ministrowi zdrowia 35,4 proc. (wzrost o 5,3 pkt proc.).

Na drugim biegunie znajduje się Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa aż 66,3 proc. respondentów. Drugie miejsce zajmuje tu Jarosław Kaczyński (63 proc.), a trzecie Jacek Sasin (56 proc.).

Źr.: Onet