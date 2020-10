Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest zaniepokojony sytuacją epidemiczną w kraju. – Sytuacja jest krytyczna – przyznał na konferencji prasowej. Polityk zaapelował również do prezydenta Andrzeja Dudy o aktywność ws. walki z koronawirusem w Polsce.

W czwartek Rafał Trzaskowski pojawił się na konferencji prasowej poświęconej działaniom rządu ws. epidemii COVID-19 w Polsce. Prezydent Warszawy narzekał, że rząd Mateusza Morawieckiego nie konsultuje swoich decyzji z samorządowcami.

– My od wielu miesięcy apelujemy jako samorządowcy o to, żebyśmy byli konsultowani w sposób poważny a propos tych decyzji, które rząd chce wcielać w życie – podkreślił.

Trzaskowski uważa, że obóz rządzący prawdopodobnie nie ma długofalowej strategii postępowania w obliczu epidemii. Nawet jeśli opracowano taktykę, nie zostali o niej poinformowani przedstawiciele samorządu. – Bardzo często jesteśmy powiadamiani w ostatniej chwili o planach rządu, które nie są z nami konsultowane – zaznaczył.

– Sytuacja jest krytyczna. Zwracamy się do rządzących, aby traktowali samorządy poważnie i aby z nami konsultowali wszystkie te decyzje – dodaje prezydent Warszawy.

W pewnym momencie zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Andrzeja Dudy, namawiając głowę państwa do większej aktywności w tym zakresie. – Apeluję do pana prezydenta, żeby dużo bardziej aktywnie włączył się ze swoim autorytetem w dzisiejszą sytuację, gdyż rząd najwidoczniej takiego wsparcia od głowy państwa potrzebuje – oświadczył.

Źródło: Twitter, Facebook, TVP Info