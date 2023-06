Paweł Kukiz zareagował na ostatnią deklarację Jarosława Kaczyńskiego. – Jestem przekonany, że również przyczyniliśmy się do takiej decyzji – mówi w kontekście referendum ws. przymusowej relokacji uchodźców w Polsce. Przy okazji dodał kilka pytań, na które powinni odpowiedzieć obywatele RP.

Paweł Kukiz wielokrotnie opowiadał się za upowszechnieniem referendów. W jego ocenie Polska powinna znacznie częściej korzystać z tej demokratycznej instytucji. Nic więc dziwnego, że zareagował pozytywnie na ostatnią deklarację Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, iż naród jest przeciwny przymusowej relokacji uchodźców i opowiedział się za referendum w tej sprawie.

– Jestem przekonany, że również przyczyniliśmy się do takiej decyzji – zapewnił Kukiz w rozmowie na antenie Radia ZET. Następnie wyjaśnił, że to jego formacja mogła wpłynąć na nastawienie Kaczyńskiego wobec referendum.

– Ja to sobie tłumaczę, że to m.in. efekt uporu KUKIZ15 przy walce o wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce. Udział obywateli w podejmowaniu ważnych dla państwa decyzji. Jestem przekonany, że również przyczyniliśmy się do takiej decyzji – przekonuje.

Co ciekawe, Kukiz widziałby referendum w znacznie szerszym zakresie. W opinii lidera Kukiz’15, można zadać także inne pytania. – Dorzuciłbym np. Fit for 55, dorzuciłbym status osoby najbliższej – czyli mówiąc tak troszeczkę dookoła – związki partnerskie, dorzuciłbym tego rodzaju pytania, te wszystkie pytania, wokół których politycy robią sobie show – powiedział.

W ocenie Kukiza, w zasadzie każda istotna kwestia społeczna powinna być poddawana pod osąd społeczeństwa. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jak najbardziej, “czy jesteś za utrzymaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji”, wywalić w powietrze, to naród jest suwerenem, a nie, tak ja powiedziałem, Kaczyński, Tusk czy ktokolwiek inny i nie Trybunał Konstytucyjny – oświadczył.

– Można do tego dorzucić pytania oprócz tego “czy jesteś za statusem osoby najbliższej?” […] i obok może być pytanie “czy jesteś za małżeństwami homoseksualnymi z możliwością adopcji dzieci?” – dodał.