Wszystko wskazuje na to, że w Polsce niebawem odbędzie się referendum ws. imigrantów. Jarosław Kaczyński osobiście zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość poprze uchwałę dotyczącą sprzeciwu wobec przymusowej relokacji uchodźców.

„Klub PiS poprze tę uchwałę. Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i innych państw UE. To punkt numer jeden, to spór, który określi przyszłość UE. To decyzja sprzeczna z traktatami. W 2018 roku ta sprawę (…) negatywnie rozstrzygnięto. Teraz wraca” – zapowiedział Kaczyński w swoim wystąpieniu w Sejmie.

„Na to się nie zgodzi naród polski, potrzebne jest referendum. My to referendum zorganizujemy” – zapowiedział. Deklaracja Kaczyńskiego spotkała się z żywiołową reakcją i oklaskami posłów PiS.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się premier Mateusz Morawiecki, co przypomina „Wprost”. „Tak długo dopóki rządzi PiS, tu jest Polska nie pozwolimy na to, aby nielegalni migranci wjeżdżali do polski bez naszej woli, bez naszej zgody, bez naszej wiedzy” – mówił szef rządu.

„Stosują tutaj podwójną miarę. Polska pokazała prawdziwą solidarność wobec uchodźców (…). Za tę pomoc UE płaci tyle, co kot napłakał, 50-60 euro, a żądać chcą ponad 20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta” – mówił wtedy Morawiecki.

Źr. wprost.pl