Władimir Putin ogłosił w czwartek swoją decyzję ws. dalszej operacji w Mariupolu. – Zablokujcie strefę przemysłową tak, by nawet mucha nie mogła się przecisnąć – powiedział do szefa MON Siergieja Szojgu. Internauci zwracają uwagę, że ręka Putina jest nieustannie zaciśnięta na blacie stołu…

Trwają krwawe walki na terenie ukraińskiego miasta Mariupol. Ukraińscy obrońcy toczą nierówny bój z przytłaczającymi siłami rosyjskiego agresora. Niestety, eksperci szacują, że opór nie potrwa długo.

W czwartek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zameldował Władimirowi Putinowi, że Rosja przejęła kontrolę nad miastem. – Mariupol został wyzwolony przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej i milicję ludową Donieckiej Republiki Ludowej – stwierdził.

– Resztki nacjonalistycznych formacji schroniły się na obszarach przemysłowych zakładów Azowstal – dodał, mając na myśli siły obrońców walczące w przemysłowej części miasta.

W odpowiedzi prezydent Rosji oświadczył, że zdobycie Mariupola jest sukcesem. Jednocześnie Putin odszedł od pomysłu szturmu na zakłady Azowstal. – Nie ma potrzeby, by wchodzić do tych katakumb i się czołgać. Zablokujcie strefę przemysłową tak, by nawet mucha nie mogła się przecisnąć – powiedział.

Nagranie z rozmowy Putina z Szojgu błyskawicznie obiegło światowe media. Niektórzy internauci zwracają uwagę na niepokojące zachowanie prezydenta Rosji. Na filmie widać, że ręka Putina jest ciągle zaciśnięta. Niektórzy podejrzewają, że polityk w ten sposób chce zakamuflować trzęsącą dłoń….

Szojgu raportuje, że Mariupol jest zdobyty, na zakończenie operacji Azovstal potrzeba około 4 dni.



Putin powiedział, że odwołuje szturm na Azovstal, jednocześnie dodał, że zakłady trzeba zablokować tak, by ani mucha nie wyleciała. pic.twitter.com/Qx4lg80J2h — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2022

Też zwróciłam uwagę na ten szczegół. Ręka się trzęsie ? https://t.co/C7p52VMOTV — Anna Kalczyńska (@AnnaKalczynska) April 21, 2022