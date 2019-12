Już wiosną 2020 roku otwarty ma zostać Park of Poland – największy zadaszony park wodny w Europie. Wciąż trwa rekrutacja, potrzebni są pracownicy przede wszystkim do części gastronomicznej.

Park of Poland, znany również jako Suntago Wodny Świat, powstanie na 20-hektarowej działce. Zlokalizowany będzie w okolicach Mszczonowa w odległości 40 kilometrów od Warszawy i 70 kilometrów od Łodzi. W parku będzie znajdowało się między innymi 18 basenów o łącznej powierzchni 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Do dyspozycji klientów zostaną oddane też inne atrakcje, w tym zjeżdżalnie, sauny, maszyna do surfowania, a także bary i restauracje.

Obiekt początkowo miał zostać otwarty pod koniec 2019 roku, jednak ostatecznie otwarcie zostało przesunięte na wiosnę 2020 roku. Wciąż trwa rekrutacja, zatrudnionych jest już około 90 procent osób do obsługi, jednak poszukiwani są pracownicy głównie do części gastronomicznej. Rekrutacja potrwa prawdopodobnie do połowy stycznia 2020 roku.

Docelowo Park of Poland ma zatrudniać nawet 430 osób. Większość z nich, około 190 osób, będzie obsługiwało strefę gastronomiczną.

Źr.: Business Insider Polska