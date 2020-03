Obecne zagrożenie dla zdrowia nie powinno nas skłaniać do szerzenia paniki. Myślmy o ludziach chorych jako o tych, którzy potrzebują wsparcia lub pomocy – napisał w liście do pracowników i studentów rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki.

„Przez dwanaście lat, w trakcie których odpowiadam (…) za pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, nie byliśmy w tak niepokojącej sytuacji, jaką mamy w tych dniach. Chciałbym jednak zapewnić wszystkich, których docierające z wielu stron wiadomości niepokoją czy wręcz przerażają, że jestem z Państwem i stale myślę, jak wszystkim członkom Społeczności Akademickiej zapewnić bezpieczeństwo” – napisał w czwartek w liście do pracowników i studentów rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki.

Rektor wyraził nadzieję, że podjęte środki, w tym m.in. zawieszenie od środy 11 marca zajęć dydaktycznych i odwołanie konferencji naukowych oraz zawieszenie akademickich kontaktów międzynarodowych wpłynie na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

„Wiele jednak zależy od nas samych, od rzetelnego przestrzegania zaleceń służb medycznych dotyczących higieny osobistej, oraz ograniczenia kontaktów z innymi osobami” – wskazał.

Rektor podkreślił również, jak ważne jest, aby nie lekceważyć niepokojących objawów i zachęcał do korzystania z zalecanych form pomocy sanitarno-epidemiologicznej.

„Obecne zagrożenie, którego tak jak i Państwo się obawiam, nie powinno jednak skłaniać nas do działań pochopnych, szerzenia paniki. Wręcz przeciwnie – myślmy o ludziach chorych jako o tych, którzy potrzebują wsparcia, a może i pomocy” – dodał.

Rektor poinformował, że zawieszenie zajęć dydaktycznych, a także innych spotkań w większych zespołach ludzkich nie oznacza zawieszenia działalności uniwersytetu. Zachęca on nauczycieli akademickich do zdalnego kontaktu ze studentami, a także – wobec możliwej konieczności przedłużenia okresu zawieszenia zajęć – do natychmiastowego rozpoczęcia przygotowań do nauczania zdalnego za pomocą platform e-learningowych.

W liście rektor zapewnił także, że uczelnia będzie starała się pomóc wszystkim potrzebującym, stwarzając dogodne warunki świadczenia pracy w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół.

„Myślmy jednak optymistycznie. Epidemia, choć może jeszcze w najbliższych dniach będzie przybierać na sile, w końcu wygaśnie. Zróbmy więc wszystko, by ten trudny okres przejść z nadzieją na szybki powrót do normalności” – podkrełlił.

We wtorek uczelnia poinformowała też, że wprowadza ograniczanie odwiedzin w akademikach. Do budynków będą wpuszczane tylko osoby, które w nich mieszkają. Osoby z zewnątrz nie będą mogły wchodzić do akademików. Administracja uczelni ma pracować normalnie. (PAP)

