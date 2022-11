Renata Pałys była odtwórczynią roli Heleny Paździoch w serialu „Świat Według Kiepskich”. Aktorka w rozmowie z „Faktem” ujawniła kilka ciekawych informacji dotyczących pracy na planie produkcji.

31 sierpnia 2022 roku rozpoczęła się emisja ostatniej serii odcinków serialu „Świat Według Kiepskich”. Widzom nadal trudno pogodzić się z faktem, że to koniec kultowej produkcji. W sieci nadal możemy znaleźć jednak rozmowy z aktorami, odtwórcami głównych ról w serialu.

Jednego z wywiadów udzieliła niedawno Renata Pałys, która w serialu wcielała się w Helenę Paździoch, żonę Mariana Paździocha. Aktorka postanowiła zdradzić nieco kulis pracy na planie. Okazuje się, że nie zawsze było miło i przyjemnie, dochodziło także do spięć pomiędzy nią a reżyserem.

– Na samym początku był taki odcinek „Robochłop”. Reżyser sobie w nim wymyślił, że ja tam będę jako Paździochowa nago. Scena tego oczywiście nie wymagała, ale on pomyślał, że z braku laku fajnie by było, jakbym była nieubrana – powiedziała Renata Pałys w rozmowie z „Faktem”.

Renata Pałys ujawnia tajemnice „Świata Według Kiepskich”

Renata Pałys przyznaje, że nie zgodziła się na ekscentryczną propozycję reżysera. Kobieta przyznaje jednak, że gdyby reżyser jej to sensownie uzasadnił, mogłaby przemyśleć swój występ bez ubrania.

– Nie zgodziłam się na to. Gdyby mi uzasadnił, dlaczego mam być nago i mnie do tego przekonał, to nie byłoby problemu. A tam jedynym uzasadnieniem było to, że fajnie by było. Odmówiłam więc tego – stwierdziła. Kobieta przyznała również, że nie chciała występować nago z powodu, iż serial oglądają także dzieci.

Renata Pałys przyznaje, że inny z pomysłów reżysera nie spodobał się z kolei Krystynie Feldman, zmarłej już aktorce, która wcielała się w rolę Babki Kiepskiej. Chodziło o „wyjazd Kiepskich na urodziny Jana Pawła II”. – Razem z Krysią nie zgodziliśmy się na jeden z pierwszych odcinków „Świata według Kiepskich”, bo w scenariuszu było, że Kiepscy jadą na urodziny Jana Pawła II. Krysia, która była wielką katoliczką i w niedzielę nie pracowała, powiedziała, że nie zagra tego i ja powiedziałem to samo – powiedziała Pałys „Faktowi”.