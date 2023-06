RMF FM podaje, że na Mazurach, w miejscowości Kaliszki, znaleziono szczątki obiektu latającego. Co to mogło być?

W sobotę nad ranem w miejscowości Kaliszki położonej nieopodal Białej Piskiej znaleziono szczątki obiektu latającego. Okazało się, iż był to mały balon. Odnaleziono go w polu kukurydzy. Istotny jest jednak fakt, iż kilkanaście kilometrów dalej znajduje się duża jednostka wojskowa.

O zdarzeniu poinformował właściciel pola kukurydzy, który natknął się na szczątki. Następnie na miejsce przyjechały policja oraz wojsko, które podjęły proceduralne działania.

Czy był to balon meteorologiczny czy szpiegowski? Wojskowi twierdzą, że nie można wykluczyć żadnej wersji, chociaż wiele wskazuje na to, iż był to balon meteorologiczny. Za tym scenariuszem przemawia fakt, że systemy radiolokacyjne nie zarejestrowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Mężczyzna, który odnalazł balon opisuje obiekt jako opatrzony foliową kopułą. Pod nim znajdowała się natomiast styropianowa skrzynka. Na zewnętrznej części obiektu znajdują się napisy cyrylicą. Balon został zabrany przez wojsko i jest poddawany analizie.

Przeczytaj również: