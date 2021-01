Robert Lewandowski nawiązał współpracę z firmą odzieżową 4F. Zawodnik ogłosił to za pośrednictwem swojego profilu społecznościowego w serwisie Instagram.

O wizerunek Roberta Lewandowskiego walczą dziś największe firmy na świecie. Zawodnik reklamuje już m.in. Gillette, Head & Shoulders, Vistulę czy Huawei. Dziś piłkarz ogłosił, że został ambasadorem innej, tym razem polskiej marki. Mowa o odzieżowej firmie 4F.

Piłkarz ogłosił to za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie. Zamieścił na nim film promujący 4F, w którym występuję on sam. „Z dumą dołączam do #4Fteam. Bądź na bieżąco i uzyskaj więcej informacji na temat nadchodzącej kolekcji RL9” – napisał gwiazdor Bayernu Monachium na swoim Instagramie.

Robert Lewandowski ambasadorem marki 4F

Do mediów trafił również komunikat dotyczący zawiązania współpracy pomiędzy Robertem Lewandowskim a firmą 4F. Dowiadujemy się z niego, że „długofalowa współpraca z piłkarze Bayernu Monachium i reprezentacji Polski opierać się ma na wspólnym tworzeniu kolekcji treningowych i sportstylowych oraz m.in. na kampaniach wizerunkowych, mających na celu inspirowanie Polaków do aktywności fizycznej w ich ulubionej formie”.

Firma 4F to polska marka odzieży i akcesoriów sportowych, należąca do spółki OTCF. Oferuje produkty zarówno do treningu jak i codziennego noszenia. Od 2008 współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim, przygotowując stroje startowe i reprezentacyjne na igrzyska letnie oraz zimowe. Jest partnerem odzieżowym komitetów olimpijskich ośmiu europejskich państw.