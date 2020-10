c Dudy. Teraz jej menedżer w specjalnym oświadczeniu odniósł się do całej sytuacji.

„Gdyby nie pan Jarosław Kaczyński oraz Andrzej Duda ten kraj by zszedł na bezbożne psy” – to słowa masowo przypisywane w ostatnim czasie Maryli Rodowicz. Wpis o takiej treści miał pojawić się w mediach społecznościowych artystki. Wywołało to duże zaskoczenie, tym bardziej, że wokalistka nie dawała się poznać jako zwolenniczka partii rządzącej.

W ostatnim czasie „Super Express” ujawnił, że Maryla Rodowicz, podobnie jak wielu innych artystów, miała odmówić udziału w wigilijnym koncercie emitowanym w TVP. „Nieoficjalnie zdradzali, że nie chcą być utożsamiani z prezydentem, który kpi z prawa. Mieliśmy naprawdę problem, zwłaszcza że nie mogliśmy podzielić się nim z Kancelarią Prezydenta. W końcu zgodziły się Antonina Krzysztoń, Halina Frąckowiak i zespół Pectus” – miał zdradzić anonimowo jeden z pracowników TVP.

Menedżer Maryli Rodowicz wydał oświadczenie

Menedżer artystki zaprzeczył jakoby Maryla Rodowicz odmówiła udziału w wigilijnym koncercie. Zapewnił, że gdyby artystka otrzymała zaproszenie, zgodziłaby się bez wahania.

Jednocześnie menedżer zaprzeczył, jakoby autorką krążącego w mediach społecznościowych cytatu była Maryla Rodowicz. „W związku z nieprawdziwymi doniesieniami krążącymi w sieci od kilku dni, będącymi wynikiem fałszywego cytatu „Gdyby nie Pan Jarosław Kaczyński oraz Andrzej Duda ten kraj zszedłby na psy” i dużą liczbą zapytań kierowanych do mnie i mojej klientki, chciałbym definitywnie zdementować fakt, jakoby te słowa zostały kiedykolwiek wypowiedziane przez Marylę Rodowicz. Stanowisko mojej klientki jest jednoznaczne, posłużę się tutaj prawdziwym cytatem pochodzącym z profilu Maryli na Facebooku – „Nie, nie popieram nikogo, kto promuje agresję, homofobię, nienawiść, kto dzieli naród” – czytamy.

