Fakt, że Marzena Rogalska odeszła z Telewizji Polskiej to dla wielu osób było ogromne zaskoczenie. Po kilku miesiącach wiadomo już, na jaki krok zdecyduje się prezenterka. Już od września będzie jedną z prowadzących powracającego po latach programu „Miasto Kobiet” na antenie TVN Style.

W lutym Marzena Rogalska poinformowała o swoim odejściu z Telewizji Polskiej. Decyzja prezenterki wywołała duże zaskoczenie, z TVP związana była od 12 lat i była jedną z największych gwiazd stacji. Kojarzono ją przede wszystkim z „Pytaniem na śniadanie”, ale Rogalska prowadziła również szereg innych programów.

Bardzo szybko Marzenę Rogalską zaczęto łączyć ze stacją TVN, w pewnym momencie spekulowano nawet, że będzie jedną z prowadzących „Dzień Dobry TVN”. Prawda okazała się jednak inna. Teraz prezenterka ogłosiła w końcu, że faktycznie przechodzi do konkurencji, ale nie zasiądzie na kanapie „Dzień Dobry TVN”.

Rogalska wraca do TVN Style

Już od września Rogalska będzie jedną ze współprowadzących programu „Miasto Kobiet”, które po latach powraca w nowej odsłonie. Prezenterka ma doświadczenie w prowadzeniu tego formatu przed laty. „Co się zmieniło? Jestem 20 lat starsza. Jestem na Instagramie, którego kiedyś nie było. To jest miejsce spotkań fantastycznych kobiet. Daje nam dostęp do prawdziwych historii i z tego chcemy czerpać” – mówiła na antenie „Dzień Dobry TVN”.

O powrocie programu „Miasto Kobiet” Marzena Rogalska poinformowała również na Instagramie. „Będziemy poruszały aktualne tematy, rozmawiały o tym co ważne, co nam daje siłę, co ją odbiera, między innymi po to, żeby dowiedzieć się CZEGOŚ WIĘCEJ o nas, o Was. Bez pouczania, bez pokazywania jedynego „słusznego” punktu widzenia. W naszym programie jest miejsce dla każdego. Nie mogę się doczekać!” – napisała.

Żr.: Instagram/marzena_rogalska, Dzień Dobry TVN