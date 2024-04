W centrum Warszawy ponownie zaprotestują rolnicy sprzeciwiający się Zielonemu Ładowi. NSZZ „Solidarność” zapowiada demonstrację na początek maja. Podano dokładną datę. Niewykluczone, że w protesty zaangażuje się również Prawo i Sprawiedliwość.

Rolnicy pojawią się na proteście organizowanym przez NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i NSZZ Solidarność. Demonstracja rozpocznie się 10 maja o godzinie 12 przy placu Zamkowym w Warszawie.

„Protestowi (…) towarzyszą materiały z wyrazistym graficznym przekazem. Polacy muszą zdawać sobie sprawę, że następstwa wprowadzenia w życie Zielonego Ładu są śmiertelnie niebezpieczne” – napisał w serwisie X Piotr Duda.

Duda wyliczał, że Zielony Ład to zniszczenie polskiego rolnictwa, drogi prąd i ciepło, zakaz aut spalinowych, przymusowe dostosowanie budynków do „zeroemisyjności”, upadek lub ucieczka przemysłu, a także drożyzna w sklepach.

Do protesty może dołączyć PiS. „Marsz w Warszawie zainicjowała „Solidarność”, my mieliśmy inną datę, ale dzisiaj jest taki czas, że nie ma co się dzielić, ale trzeba być razem. Trzeba pamiętać, że do wyborów idziemy jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Zjednoczona Prawica, ale idziemy przede wszystkim jako biało-czerwoni” – mówił w sobotę w Stalowej Woli Jarosław Kaczyński.

Źr. Polsat News