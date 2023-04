Rolnicy zgrupowani pod szyldem „Oszukanej Wsi” planują protesty na wtorek i nie wykluczone, że również na środę – informuje Interia. Tego dnia w Polsce pojawi się z oficjalną wizytą prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pojawiło się ryzyko zakłócenia wydarzenia.

Rolnicy od dłuższego czasu protestują przeciwko niekontrolowanemu wprowadzaniu ukraińskiego zboża na polski rynek. Interia poinformowała, że rolnicy zrzeszeni wokół „Oszukanej Wsi” będą protestować we wtorek, w Czerniczynie koło Hrubieszowa (woj. lubelskie).

„Myśleliśmy, że minister podchodzi do nas poważnie. Okazało się co innego. Na granicy, jak szło (chodzi o import ukraińskich towarów – red.), tak idzie. Nawet przyspiesza. Żeby to sprawdzić, wystarczy podjechać do Hrubieszowa czy Dorohuska” – mówi Interii Marcin Sobczuk z „Oszukanej Wsi”, cytowany przez Interię.

Rolnicy nie wykluczają, że protest przedłużą również na środę, kiedy to do Polski przyjeżdża Wołodymyr Zełenski. „Warszawa powinna przemyśleć sprawę. Jeśli minister chce, żeby mu popsuć środę w stolicy, jesteśmy w stanie to załatwić. Tak samo jak przyjazd prezydenta Ukrainy. Tylko chyba nie o to chodzi. Pomysłów jest dużo, ale za wcześnie, żeby o tym mówić” – mówi jeden z organizatorów.

W środę w Polsce z oficjalną wizytą pojawi się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. To pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna prezydenta Ukrainy od napaści Rosji na Ukrainę.

Przeczytaj również:

Źr. Interia