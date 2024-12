Marcin Romanowski wciąż pozostaje nieuchwytny dla polskich służb. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podczas briefingu przekazał najnowsze wieści na temat polityka. Według śledczych miał on przekroczyć granicę.

Nowak poinformował, że prokurator wystąpił w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań Europejskim Nakazem Aresztowania, o wydanie ENA. Według najnowszych ustaleń Marcin Romanowski może przebywać poza granicami Polski.

„Ta decyzja była spowodowana tym, iż poszukiwania ogólnokrajowe wszczęte 12 grudnia tego roku, w zeszłym tygodniu, okazały się bezskuteczne i dotychczas miejsca pobytu podejrzanego na terenie kraju nie ustaliliśmy” – przyznał rzecznik Prokuratury Krajowej.

„Uzyskaliśmy informacje uprawdopodobniające, iż przekroczył on granicę i przebywa na terenie jednego z krajów UE. To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować wniosek do sądu o wydanie ENA” – dodał.

Przypomnijmy, Romanowski jest podejrzewany przez prokuraturę m.in. o ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu popełnienie 11 przestępstw. Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 mln zł oraz usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln zł. Grozi mu do 25 lat więzienia. Podejrzany nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Źr. dorzeczy.pl