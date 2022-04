Strona rosyjska zakomunikowała, że wstrzymuje dostawę gazu do Polski. Wiadomość od Gazpromu otrzymało PGNIG. Na informację zareagowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz rzecznik rządu Piotr Müller.

We wtorek portal Onet.pl poinformował, że Rosja ma wstrzymać dostawę gazu do Polski. Z doniesień dziennikarzy wynikało, że sytuacja ma związek z dekretem podpisanym przez Władimira Putina, który zalecił, aby kraje „nieprzyjazne” Rosji płaciły za gaz w rublach.

Wśród państw „nieprzyjaznych” jest również Polska. Władze naszego zapowiedziały, że nie zamierzają spełniać postulatu. Termin uregulowania płatności miał minąć w ubiegły piątek.

We wtorkowe popołudnie wiadomość o wstrzymaniu dostaw została potwierdzona. PGNIG poinformowało, że informację w tej sprawie otrzymało o Gazpromu. Na wiadomość zareagowali przedstawiciele rządu: minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz rzecznik Piotr Müller.

„Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo – od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach” – poinformowała Moskwa.

Za kilka miesięcy zostanie też oddany do użytku gazociąg Baltic Pipe. Decyzja o jego budowie została podjęta przez rząd @pisorgpl i konsekwentnie realizowana w ostatnich latach. To kolejny element bezpieczeństwa energetycznego Polski. https://t.co/xtyCPIzcP6

Nawiasem, to tak bardzo rosyjskie, że gaz przestaje płynąć akurat w dniu, gdy w Warszawie jest niemiecki wicekanclerz, a w Berlinie – polski premier.



Jak do Warszawy przyjechał Trump to również były „problemy” z przesyłem Jamałem. Przy okazji szczytu NATO w Polsce też.