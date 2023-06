To, co widzimy to cios w plecy. Mamy do czynienia ze zdradą – ogłosił Władimir Putin. Prezydent Rosji zareagował na próbę puczu zorganizowaną przez najemników z Grupy Wagnera.

Wielki niepokój zapanował w Rosji. Szef najemników z grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn publicznie wezwał do przewrotu na Kremlu. Następnie wkroczył ze swoim wojskiem do Rostowa, gdzie otoczył siedzibę rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Prigożyn domaga się zmian w kierownictwie MON, w przeciwnym razie zapowiada, że jego armia skieruje się na Moskwę.

Rosyjskie ministerstwo zaapelowało do najemników, by wypowiedzieli posłuszeństwo Prigożynowi. – Wciągnięto was podstępem w przestępczą awanturę i udział w zbrojnym buncie. (…) Prosimy o rozsądek i jak najszybszy kontakt z przedstawicielami resortu obrony lub organów porządku prawnego. Gwarantujemy wam bezpieczeństwo – zakomunikowali.

Putin zapowiada zemstę: Mamy do czynienia ze zdradą

Na krytyczną sytuację zareagował Władimir Putin. – To, co widzimy to cios w plecy. Mamy do czynienia ze zdradą – oświadczył. Następnie zaapelował, by wstrzymać się z wszelkimi sporami do czasu zakończenia „operacji specjalnej” (czyli wojny na Ukrainie).

– Rosja toczy twardą walkę o swoją przyszłość, cała machina militarna Zachodu skierowana jest przeciwko krajowi – podkreślił Putin. – Wszelkie wewnętrzne zamieszki są śmiertelnym zagrożeniem dla naszej państwowości jako narodu. Są ciosem dla Rosji, dla naszych ludzi i naszych działań na rzecz ochrony naszej ojczyzny. Takie zagrożenie spotka się z surową reakcją – zapewnił.

Grozi nam wewnętrzna zdrada.

Zostaną podjęte zdecydowane działania w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem. Sytuacja pozostaje trudna.

Putin oświadczył także, że służby „otrzymały niezbędne rozkazy”. – Próbują pchnąć Rosję buntem ku klęsce i kapitulacji – stwierdził. – Próbują zorganizować bunt w Rosji – zaznaczył. – Pokonamy wszelkie próby i staniemy się jeszcze silniejsi – dodał.