Rosyjska agencja TASS poinformowała, że o godzinie 8 czasu polskiego otwarte zostały korytarze humanitarne. Wszystkie drogi mają prowadzić na Białoruś lub bezpośrednio do Rosji.

O otwarciu korytarzy humanitarnych poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, którego komunikat cytuje agencja TASS. Zaznaczono w nim, że otwarcie odbywa się na prośbę prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Ludność z największych miast, w tym z Kijowa, może się jednak ewakuować wyłącznie w kierunku Białorusi lub Rosji.

Jak podaje TASS, pierwszy z korytarzy ma prowadzić z Kijowa przez Czarnobym do białoruskiego miasta Homel. Stamtąd uchodźcy mają zostać przetransportowani samolotami na teren Federacji Rosyjskiej. Drugi korytarz humanitarny ma zostać otwarty w Mariupolu i prowadzić dwiema trasami. Pierwsza prowadzi do rosyjskiego Rostowa nad Donem, druga do Manhusz w obwodzie donieckim.

Korytarze mają zostać otwarte również w Charkowie oraz w Sumach. Z Charkowa trasa ma prowadzić do rosyjskiego Biełgorodu, natomiast z Sum do Biełgorodu lub trasą przez Golubovkę, Romny, Lubny i do Poltavy.

Żr.: WP