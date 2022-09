Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej – czytamy w komunikacie polskiego resortu. Informacja ma związek z uznaniem Polski za „państwo nieprzyjazne”.

Przypomnijmy, że na początku marca 2022 Kreml opublikował listę „krajów nieprzyjaznych”. W zestawieniu wymieniono państwa, które objęły sankcjami Rosję za wywołanie wojny z Ukrainą. Na liście znalazła się m.in. Unia Europejska.

MSZ już wcześniej odradzało podróże do Federacji Rosyjskiej. We wtorek na profilu resortu na Twitterze pojawił się szczegółowy komunikat. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne” – czytamy.

„Zwracamy uwagę na zawieszenie bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczone możliwości podróży do/z Polski, brak lub niezwykle ograniczony dostęp do środków finansowych ulokowanych w Polsce (np. niemożność posługiwania się polskimi kartami płatniczymi), a także działania miejscowych służb, jak arbitralne zatrzymania, przeszukiwania telefonów komórkowych oraz potencjalne uniemożliwienie wyjazdu z Rosji w przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa” – dodają autorzy komunikatu.

MSZ przypomina o zredukowaniu liczebności personelu dyplomatyczno-konsularnego RP na terenie tego kraju. Stąd też wynika ograniczona możliwość pomocy potrzebującym Polakom.

„W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa” – czytamy.

„Obywatelom RP pozostającym na terytorium Federacji Rosyjskiej rekomendujemy opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi” – dodają autorzy.