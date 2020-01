Rosja skomentowała akcję militarną Stanów Zjednoczonych, w wyniku której zginął m.in. irański generał Kasem Sulejmani. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że doprowadzi to jedynie do eskalacji napięcia w regionie.

Śmierć Kasema Sulejmaniego wywołała dziś ogromne poruszenie na całym świecie. Irański generał został zabity na lotnisku w Bagdadzie. Łącznie w amerykańskim ataku zginęło osiem osób a dziewięć zostało rannych. Atak został przeprowadzony przy użyciu drona MQ-9 Reaper. Oprócz Sulejmana zginął między innymi Abu Mahdi al-Muhandis, szef irackiej milicji.

Amerykański atak został poparty między innymi przez Izrael. Tamtejszy premier Benjamin Netanjahu stwierdził, że Stany Zjednoczone miały prawo zabić irańskiego generała a ataki na amerykańskie obiekty nie mogły pozostać bez reakcji. Akcja została przeprowadzona na polecenie Donalda Trumpa. Szef irańskiego MON zapowiedział już „miażdżącą zemstę za niesprawiedliwe zabójstwo Sulejmaniego”.

Tymczasem do całej sytuacji odniosła się strona rosyjska. Podkreślono, że Sulejmani miał duże zasługi w walce z tzw. Państwem Islamskim a Stany Zjednoczone były zainteresowane jedynie zmianą rozkładu sił w regionie. „Oprócz eskalacji napięcia w regionie, która na pewno uderzy w miliony ludzi, nie doprowadzi to do niczego” – skomentowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa.

Źr.: WP