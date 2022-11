Reprezentacja Rosji oraz tamtejsze kluby zostały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek zarówno przez FIFA, jak i przez UEFA. Teraz Sborna zagra swoje pierwsze mecze towarzyskie, które będą liczone do rankingu. „Po nocy przychodzi dzień” – powiedział były selekcjoner kadry Walerij Gazzajew.

Piłkarska reprezentacja Rosji będzie miała okazję do tego, by zdobyć pierwsze punkty rankingowe od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po tym została wykluczona ze wszystkich rozgrywek przez FIFA. Wkrótce zagra towarzyskie spotkania z Tadżykistanem i Uzbekistanem.

Były selekcjoner kadry Walerij Gazzajew w rozmowie z rosyjskim portalem Championat przyznał, że Sborna otrzymała zielone światło od FIFA w kwestii spotkań. „Interesuje mnie mecz z Tadżykistanem. Bardzo chcę go obejrzeć. Karpin powołał wielu młodych zawodników, więc na pewno będzie ciekawie. Co więcej, FIFA dała zielone światło na rozegranie tego spotkania, więc zdobędziemy punkty do rankingu” – powiedział.

Decyzję organizacji Gazzajew odczytuje jako szansę na powrót kadry do międzynarodowych rozgrywek. Chociaż jest świadomy, że na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. „Reprezentacja Rosji ma obowiązek wykorzystać każdą okazję do rozegrania oficjalnego meczu. To bardzo ważne. Reprezentacja narodowa musi żyć. Nie ma znaczenia, że jesteśmy izolowani. Za pół roku albo rok może to się zmienić. Czy to oznacza powrót do poważnej gry? Zaczekałbym z takimi stwierdzeniami. Rosyjska federacja i ministerstwo sportu muszą dalej rozmawiać z FIFA i UEFA. Po nocy zawsze przychodzi dzień! Dobrym sygnałem jest to, że będą to mecze o punkty rankingowe. Takie spotkania są bardzo przydatne” – mówił.

Czytaj także: W ten sposób Katar otrzymał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Blatter ujawnia

Źr.: Sport.pl