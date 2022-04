Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski. Pierwszy nieoficjalnie informował o sprawie Onet, co szybko znalazło potwierdzenie w ustaleniach Polsat News.

We wtorek w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zebrał się sztab kryzysowy – poinformował Onet. Polsat News potwierdził informację o wstrzymaniu gazu w ministerstwie.

Na razie brak oficjalnych komunikatów zarówno ze strony rosyjskiej, jak i polskiej. Polsat News spekuluje, że powodem wstrzymania dostaw gazu może być kwestia płatności. Kilka tygodni temu Władimir Putin podpisał dekret nakazujący od 1 kwietnia zagranicznym kontrahentom Gazpromu zapłatę za rosyjski gaz w rublach. Kraje UE, w tym Polska, nie zgodziły się na to.

Obywatele Polski na razie nie mają się czego obawiać. Władze rozpoczęły magazynowanie gazu już wcześniej w związku z niepokojącymi sygnałami płynącymi ze wschodu. Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień mówił w środę Interii, że Polska ma zatłoczone magazyny w 80 proc.

„Infrastruktura, którą oddaliśmy do użytkowania, wystarcza, byśmy do wakacji, przez wakacje, mogli przesyłać gaz do polskich odbiorców bez dostępu do gazu z Rosji. Jesienią wchodzą kolejne inwestycje, w tym Baltic Pipe czy gazociąg na Słowację, którymi można będzie sprowadzić większe ilości gazu. Jesteśmy więc na zimę przygotowani” – powiedział.

